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23:02  24 апреля 2017 0

В Челябинске задержан убийца из алкомаркета

Наручники, наручники, арест, заключение
Убийство в алкомаркете "Красное и белое" раскрытоФото: Александр Мамаев © URA.RU

Мужчина, зарезавший 20 апреля посетителя алкомаркета «Красное и белое» в микрорайоне Парковый-2 в Челябинске, задержан в понедельник, 24 апреля. Как сообщили ГУ МВД по региону, преступник помещен в ИВС. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения, уточнили в СК РФ по Челябинской области.

Операцию по розыску провели сотрудники областного управления угрозыска, совместно с коллегами из местного отдела полиции. Это житель Челябинска 1971 года рождения.

Трагический инцидент произошел в магазине, расположенном на первом этаже дома №11 по улице Петра Столыпина. Посетители магазина повздорили между собой, выясняя, кто из них «оборванец». Один из них, выйдя на улицу, ударил оппонента ножом, бросил оружие и убежал. Все это произошло на глазах у прохожих.

Убийцу объявили в розыск, его засняли камеры видеонаблюдения. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Альбина Золотухина
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