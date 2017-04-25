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25 апреля 2017
24 апреля 2017
23:21  24 апреля 2017 1

США ввели санкции против 271 сирийского ученого

Децл, Никита Михалков, бобслей, флаг Сирии, флаг Латвии, флаг Японии, флаг сирии
Ограничения коснутся 271 человекаФото: depositphotos.com © URA.RU

Американские власти ввели санкции в отношении сотрудников научно-исследовательского центра в Сирии из-за химической атаки.

Ограничения коснутся 271 человека, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства финансов США.

Как считают в Вашингтоне, данная группа ученых якобы занималась разработкой химического оружия. Санкции же стали реакцией США на инцидент в сирийской провинции Идлиб, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Новый пакет санкций против Сирии и поддерживающих ее стран является частью масштабной политики, направленной против президента САР Башара Асада и его правительства, передает «Национальная служба новостей».

Как писало «URA.RU» ранее, Россия назвала химическую атаку в Сирии инсценировкой. По мнению российской стороны, фотографии с места инцидента указывают на ряд нестыковок версии о применении химоружия правительственными войсками Сирии. Россия и Иран уже заявили о необходимости проведения всестороннего международного расследования инцидента.

Виктор Кудряшов
© Служба новостей «URA.Ru»
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