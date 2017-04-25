23:49 24 апреля 2017 1

Она выступит в Севастополе «в качестве альтернативы» Фото: страница Юлии Самойловой в instagram

Певица Юлия Самойлова выступит перед жителями Севастополя на праздновании Дня Победы 9 мая. Городские власти уже достигли предварительных договоренностей с артисткой, которой закрыли въезд на Украину из-за того, что в 2015 году певица принимала участие в музыкальном фестивале в Крыму.

«Эта исполнительница, как планировалось, должна была представить Россию на „Евровидении“. В качестве альтернативы она будет выступать у нас. <…> Мы надеемся, что у нее все получится и Юля победит все преграды, которые перед ней стоят», — пояснила и. о. начальника главного управления культуры города Лариса Дудкина, передает телеканал 360.

Отметим, по данным соцопроса ВЦИОМ, большинство россиян поддерживает решение отечественных телеканалов, которые отказались транслировать «Евровидение-2017», отмечает «Федеральное агентство новостей».

Ранее букмекеры спрогнозировали, что на конкурсе может одержать победу представитель Италии Франческо Габбани с композицией «Occidentali’s Karma».