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25 апреля 2017
24 апреля 2017
23:49  24 апреля 2017 1

Замена «Евровидения»? Юлия Самойлова выступит в Крыму

Самойлова Юлия, самойлова юлия
Она выступит в Севастополе «в качестве альтернативы»Фото: страница Юлии Самойловой в instagram
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Певица Юлия Самойлова выступит перед жителями Севастополя на праздновании Дня Победы 9 мая. Городские власти уже достигли предварительных договоренностей с артисткой, которой закрыли въезд на Украину из-за того, что в 2015 году певица принимала участие в музыкальном фестивале в Крыму.

«Эта исполнительница, как планировалось, должна была представить Россию на „Евровидении“. В качестве альтернативы она будет выступать у нас. <…> Мы надеемся, что у нее все получится и Юля победит все преграды, которые перед ней стоят», — пояснила и. о. начальника главного управления культуры города Лариса Дудкина, передает телеканал 360.

Отметим, по данным соцопроса ВЦИОМ, большинство россиян поддерживает решение отечественных телеканалов, которые отказались транслировать «Евровидение-2017», отмечает «Федеральное агентство новостей».

Ранее букмекеры спрогнозировали, что на конкурсе может одержать победу представитель Италии Франческо Габбани с композицией «Occidentali’s Karma».

Виктор Кудряшов
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