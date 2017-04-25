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25 апреля 2017
24 апреля 2017
23:58  24 апреля 2017 0

Бузова спустила миллионы рублей на одежду в Лондоне

В Лондоне Бузова хорошо провела время и сделала несколько снимков для InstagramФОТО: Instagram Ольги Бузовой

Ведущая телепроекта «Дом-2» и певица Ольга Бузова слетала на шоппинг в Лондон, где спустила немыслимую сумму денег. По модным бутикам звезда телешоу ходила в течение нескольких часов.

Бузова прилетела в Лондон вместе с певицей Ириной Дубцовой. По магазинам модницы ходили четыре часа, и за это время телеведущая сумела потратить два миллиона рублей на одежду известных брендов, пишет Life.ru.

По информации издания, гардероб Бузовой, в частности, пополнился красным платьем Valentino стоимостью 8000 фунтов стерлингов и белым нарядом Elie Saab стоимостью 7000 фунтов.

Марина Мотылева
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