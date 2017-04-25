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25 апреля 2017
24 апреля 2017
00:08  25 апреля 2017 0

Лавров предложил Евросоюзу ввести санкции против Киева

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, пмэф-2016
Лавров задался вопросом, почему санкции применяются только к РоссииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Сергей Лавров предложил ввести санкции против Киева, который уклоняется от выполнения Минских соглашений. Об этом министр иностранных дел России заявил во время встречи с главой европейской дипломатии Фредерикой Могерини.

«Киев уходит от прямого диалога с Донецком и Луганском, хотя это записано черным по белому в минских документах… Но если позиция Евросоюза заключается в том, что все должны выполнять свою часть обязательств, то возникает вопрос: а почему санкции только против России?» — отметил Лавров на пресс-конференции по итогам встречи.

Глава МИД России отметил, что те, кто покровительствуют Киеву, должны отреагировать на «очевидный саботаж киевским руководством всего, что написано в минском документе», передает «РТ на русском».

В свою очередь, Федерика Могерини после переговоров с Лавровым заявила, что в условиях взаимных санкций Россию и Евросоюз нельзя считать стратегическими партнерами. «Взаимные санкции — это не тот вид отношений, который партнеры обычно имеют», — приводит РИА «Новости» слова Могерини.

Она добавила, что Евросоюз готов вернуться к тому уровню стратегического сотрудничества, который был раньше.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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