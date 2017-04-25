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25 апреля 2017
24 апреля 2017
00:27  25 апреля 2017 0

Латвия стала самой ВИЧ-инфицированной страной Евросоюза

Открытие СПИД-центра. Москва, лаборатория, пробирки, спид-центр, вич, анализ крови, врачи, медперсонал, медицина, спид-тест, люди в белых халатах
На начало 2017 года в стране насчитывалось 6792 больных с вирусом иммунодефицитаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Самый высокий уровень ВИЧ-инфицированного населения зафиксирован в Латвии. Об этом заявила глава Балтийской ВИЧ-ассоциации Инга Упмаце.

На начало 2017 года в стране насчитывалось 6792 больных с вирусом иммунодефицита. По этому показателю Латвия обогнала Эстонию и вышла на первое место среди стран Евросоюза.

Инга Упмаце призвала власти Латвии озадачиться решением этой проблемы. В частности, она отметила, что населению следует предлагать проходить тест на вирус иммунодефицита, а не только оповещать о возможности заражения, передает информагентство Nation News.

За восемь месяцев прошлого года в Латвии зарегистрировано 197 случаев инфицирования, в последующие четыре месяца — еще 168. Инфицированные встречаются во всех возрастных группах, в том числе среди пенсионеров и новорожденных, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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