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25 апреля 2017
24 апреля 2017
01:17  25 апреля 2017 0

Трамп назначил любимую телеведущую пресс-секретарем Госдепартамента США

Пресс-службу Госдепартамента США официально возглавила ведущая телеканала Fox News Хизер НауэртФото: Instagram

Пресс-службу Госдепартамента США официально возглавила ведущая телеканала Fox News Хизер Науэрт. На этом посту она сменила Марка Тонера.

Новый пресс-секретарь Госдепа имеет 15-летний опыт работы в СМИ в качестве ведущей и корреспондента. Последние несколько лет Хизер Науэрт вела утренний выпуск новостей Fox Friends. Большим поклонником передачи является президент США Дональд Трамп, он неоднократно заявлял, что Хизер его любимая телеведущая, сообщает Life. Трампа и Науэрт связывают дружеские отношения.

Пост главы пресс-службы Госдепартамента США в разное время занимали Джен Псаки, прославившаяся своими неграмотными высказываниями, Джон Кирби, контр-адмирал и большой нелюбитель российских журналистов, и Марк Тонер, который ничем особо не выделялся.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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