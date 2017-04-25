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25 апреля 2017
24 апреля 2017
01:56  25 апреля 2017 0

Совфед: заявление Лондона о превентивном ядерном ударе — элемент психологической войны

Интервью. Франц Клинцевич. Москва, клинцевич франц
Сенатор Франц Клинцевич жестко ответил министру обороны БританииФото: Антон Белицкий © URA.RU

В Совете Федерации отреагировали на заявление министра обороны Великобритании Майкла Фэллона о праве Лондона на превентивный ядерный удар. По мнению первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, это заявление следует считать элементом психологической войны.

«Заявление министра обороны Великобритании Майкла Фэллона заслуживает жесткого ответа, и я не боюсь переборщить», — приводит ТАСС слова Клинцевича.

«Возникает закономерный вопрос: против кого Великобритания готова превентивно применить ядерное оружие?» — отмечает сенатор.

Ранее Майкл Фэллон заявил, что допускает нанесение Великобританией превентивного ядерного удара. По его словам, это возможно при крайних обстоятельствах, однако Фэллон не уточнил, при каких именно.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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