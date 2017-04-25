{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,08
Динамика за 2 недели
Евро 60,85
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
25 апреля 2017
24 апреля 2017
03:01  25 апреля 2017 0

США показали, куда упала «мать всех бомб» ВИДЕО

В результате бомбардировки на территории Афганистана были уничтожены 90 террористовФото: YouTube

Представители Пентагона показали место падения самой мощной неядерной бомбы в мире GBU-43/B MOAB. Целью бомбардировки были тоннели боевиков Исламского государства (террористическая группировка, запрещенная в России) в Афганистане.

Сила взрыва «матери всех бомб» составляет 11 тонн в тротиловом эквиваленте, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Президент США Дональда Трамп заявил, что применение MOAB прошло успешно и подчеркнул, что удар по террористам был нанесен с согласия Афганистана.

В результате бомбардировки были уничтожены 90 террористов.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров