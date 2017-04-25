03:01 25 апреля 2017 0

В результате бомбардировки на территории Афганистана были уничтожены 90 террористов Фото: YouTube

Представители Пентагона показали место падения самой мощной неядерной бомбы в мире GBU-43/B MOAB. Целью бомбардировки были тоннели боевиков Исламского государства (террористическая группировка, запрещенная в России) в Афганистане.

Сила взрыва «матери всех бомб» составляет 11 тонн в тротиловом эквиваленте, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Президент США Дональда Трамп заявил, что применение MOAB прошло успешно и подчеркнул, что удар по террористам был нанесен с согласия Афганистана.

В результате бомбардировки были уничтожены 90 террористов.