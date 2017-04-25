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25 апреля 2017
24 апреля 2017
03:30  25 апреля 2017 0

Луганск остался без электричества

Клипарт Август. Нижневартовск., лампочка, электричество, ремонт, свет, бедность, идея
Киев прекратил электроснабжение ЛНРФото: Александр Елизаров © URA.RU

С полуночи 25 апреля прекращены поставки электроэнергии в самопровозглашенную Луганскую народную республику.

Киев принял решение оставить Луганск без света в связи с накопившимися за два с половиной года долгами перед «Луганским энергетическим объединением». В самом Луганске обещают восстановить электроснабжение за четыре часа. Электричество пойдет в ЛНР из резервных источников, передает РИА «Новости».

По мнению экспертов агентства, обесточивание ЛНР может привести к прекращению поставок антрацита на Луганскую ТЭС, а это угрожает перебоями в электроснабжении севера Луганской области — подконтрольной Киеву территории.

Наталья Володина
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