Луганск остался без электричества

03:30 25 апреля 2017 0

Киев прекратил электроснабжение ЛНР Фото: Александр Елизаров © URA.RU

С полуночи 25 апреля прекращены поставки электроэнергии в самопровозглашенную Луганскую народную республику.

Киев принял решение оставить Луганск без света в связи с накопившимися за два с половиной года долгами перед «Луганским энергетическим объединением». В самом Луганске обещают восстановить электроснабжение за четыре часа. Электричество пойдет в ЛНР из резервных источников, передает РИА «Новости».

По мнению экспертов агентства, обесточивание ЛНР может привести к прекращению поставок антрацита на Луганскую ТЭС, а это угрожает перебоями в электроснабжении севера Луганской области — подконтрольной Киеву территории.