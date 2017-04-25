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25 апреля 2017
24 апреля 2017
03:57  25 апреля 2017 0

Птица уничтожила американский бомбардировщик стоимостью 112 млн долларов

Родники сельское поселение. Село. Деревня. Глубинка. Провинция. Челябинск., вороны, птицы, небо, стая
Комиссия ВВС США обнародовала итоги расследования крушения бомбардировщика на ГуамеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Попавшая в двигатель птица стала причиной пожара в стратегическом бомбардировщике США B-52Н. В результате возгорания боевая машина была полностью уничтожена.

ЧП произошло на острове Гуам во время учений почти год назад, в мае 2016 года, однако результаты расследования обнародовали лишь сейчас, сообщает «РТ на русском». По данным представителей ВВС США, проводивших расследование инцидента, в двигатель бомбардировщика попала птица. Из-за этого самолет почти сразу после взлета начал терять тягу. Пилот решил посадить машину, однако из-за высокой скорости тормозной парашют не обеспечил торможения бомбардировщика. Самолет выкатился за пределы полосы и загорелся. Боевая машина стоимостью 112 млн долларов полностью сгорела.

Экипаж бомбардировщика успел покинуть самолет.

Наталья Володина
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