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25 апреля 2017
24 апреля 2017
04:36  25 апреля 2017 0

США урежет матпомощь Украине

Клипарт. Екатеринбург, доллары, деньги, валюта
Вместо обещанных 570 млн долларов Украина получит от США всего 177 млнФото: Александр Константинов © URA.RU

В 2018 году международная помощь Украине сократится на 68,8%. Такое сокращение предусматривает обнародованный администрацией США план бюджета будущего года.

Согласно бюджетному документу Госдепартамента США, средства из программ помощи «странам на пути развития» будут переведены в программу национальной безопасности. В предварительном плане бюджета объем помощи Украине был запланирован на уровне 570 млн долларов, однако в новом проекте обозначено лишь 177 млн долларов, отмечает «Интерфакс».

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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