США урежет матпомощь Украине

04:36 25 апреля 2017 0

Вместо обещанных 570 млн долларов Украина получит от США всего 177 млн Фото: Александр Константинов © URA.RU

В 2018 году международная помощь Украине сократится на 68,8%. Такое сокращение предусматривает обнародованный администрацией США план бюджета будущего года.

Согласно бюджетному документу Госдепартамента США, средства из программ помощи «странам на пути развития» будут переведены в программу национальной безопасности. В предварительном плане бюджета объем помощи Украине был запланирован на уровне 570 млн долларов, однако в новом проекте обозначено лишь 177 млн долларов, отмечает «Интерфакс».