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25 апреля 2017
24 апреля 2017
04:52  25 апреля 2017 0

На Урале появятся колонии для матерей с детьми

Побег из спецучилища в Рефтинском., колючая проволока, запрет, забор, зона, колония, тюрьма, ограждение
Осужденных матерей не будут разлучать с детьми до трех летФото: Василий Гришин © URA.RU

Федеральная служба исполнения наказаний готовит перечень критериев и стандартов совместного проживания матерей с детьми в местах лишения свободы. Такое предложение в пенитенциарное ведомство внес Совет при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. Нововведение предусматривает совместное круглосуточное пребывание осужденных женщин с их детьми с первого дня поступления в исправительные учреждения.

Согласно «дорожной карте», к 2021 году на такие условия могут рассчитывать все осужденные матери с детьми в возрасте до трех лет. В местах лишения свободы будут созданы специальные отделения, «где создается спокойная, безопасная среда, способствующая полноценному развитию ребенка и укреплению его связи с матерью». Для женщин с детьми будут выделены отдельные помещения-общежития. В свою очередь, осужденные женщины будут обязаны обеспечивать полноценный уход за своим ребенком: кормление, бдительное отношение к безопасности ребенка, поддержание чистоты и опрятности ребенка, ежедневные прогулки. Ответственность за медобслуживание и питание ребенка несет администрация исправительного учреждения, сообщает «Коммерсантъ».

По данным ФСИН, с 2018 года запланировано строительство общежития для совместного проживания 30 осужденных матерей с детьми в Челябинской области, в 2020 году будет построен корпус для 100 матерей с детьми в Свердловской области и общежитие для 50 матерей с детьми в Саратовской области.

Наталья Володина
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