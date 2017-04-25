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25 апреля 2017
24 апреля 2017
05:26  25 апреля 2017 0

Россия возобновила сотрудничество с США в небе над Сирией

Российские самолеты на авиабазе Хмеймим Сирия., истребитель, Сирия, хмеймим
Российское руководство пошло навстречу главе Госдепа СШАФото: Военнослужащий российского контингента в Сирии
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Глава Госдепартамент США Рекс Тиллерсон обратился к России с просьбой восстановить действие меморандума по предотвращению инцидентов в небе над Сирией. Российское руководство пошло ему навстречу.

Как отмечают эксперты «Известий», разрыв сотрудничества с Москвой в этом вопросе оказался очень болезненным для Вашингтона. Так, по мнению сенатора Игоря Морозова, в Госдепе ясно представляют, что в этом вопросе инициатива находится у России. Приостановив действие механизма по предотвращению инцидентов в небе, Россия дала понять, что не позволит США принимать несогласованные и односторонние решения в Сирии.

Россия приостановила действие меморандума 7 апреля, после ракетного удара США по Сирии. Рекс Тиллерсон, находясь в Москве, попросил восстановить сотрудничество. Его просьба была удовлетворена.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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