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25 апреля 2017
24 апреля 2017
05:52  25 апреля 2017 0

Скорость автомобилей в центре Москвы ограничат до 50 км/час

Рабочий визит губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в Касли. Касли, берегись автомобиля
Эксперты считают, что ограничение скорости до 50 км/ч можно ввести во всех городах РоссииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Москвы рассматривают вопрос об ограничении скорости автомобилей в центре столицы. Предполагается, что максимально разрешенная скорость составит 50 километров в час.

По данным «Известий», этот вопрос сейчас находится на стадии проработки. Как сообщили в Центре организации дорожного движения, точные сроки введения ограничения скорости пока не определены.

По мнению главы экспертного центра Probok.net Александра Шумского, данный опыт можно впоследствии распространить на все крупные города России.

Как напоминает издание, в 2014 году планировалось ограничить скорость в пределах Бульварного кольца до 40 км/ч. Однако в ходе опроса 53% респондентов высказались против такого нововведения.

Нынешняя попытка, полагают эксперты, может увенчаться успехом: 50 км/час — оптимальная скорость для улиц в центре города: пропускная способность полосы движения не снижается, а шансы пешеходов выжить при наезде значительно возрастают. К тому же уменьшается уровень шума и загазованности.

Наталья Володина
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