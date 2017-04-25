Дикие кабаны растерзали трех террористов в Ираке

06:15 25 апреля 2017 0

На базу боевиков напала стая диких кабанов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Стая диких кабанов напала на базу ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России). Жертвами разъяренных животных стали три боевика.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», нападение кабанов произошло в иракской провинции Киркук, в районе Аль-Рашад. Местные жители говорят, что боевики уже давно враждовали с представителями местной фауны. Так, кабаны часто уничтожали посевы на сельскохозяйственных угодьях террористов.