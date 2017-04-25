МИД упразднил должность уполномоченного по правам человека

06:47 25 апреля 2017 1

В МИДе не видят целесообразности в должности уполномоченного по правам человека Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Министерство иностранных дел России упразднило должность уполномоченного по вопросам прав человека, демократии и верховенства права. Занимавший ее Константин Долгов перешел на другую работу.

По данным источников «Известий», все полномочия аппарата по правам человека будут переданы департаменту по гуманитарному сотрудничеству и правам человека. Им руководит Анатолий Викторов.

В МИДе отметили, что больше не видят целесообразности в такой должности, поскольку такими же вопросами занимается целый департамент.