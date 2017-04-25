В большинстве районов Луганска восстановлено электроснабжение

07:10 25 апреля 2017 0

Энергетики продолжают восстанавливать свет в домах людей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Энергетики восстановили электроснабжение в большинстве районов Луганска менее чем через час после отключения.

В городах и районах непризнанной Луганской народной республики подача электричества не прерывалась, за исключением непродолжительного отключения Алчевска и Первальска, пишет «Российская газета».

Ранее «URA.RU» писало, что Киев принял решение оставить Луганск без света из-за накопившихся за 2,5 года долгов перед «Луганским энергетическим объединением».