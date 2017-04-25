Обама впервые выступил на публике после ухода с поста президента

07:14 25 апреля 2017 0

Политик не намерен сидеть без дела Фото: The White House

Экс-президент США Барак Обама рассказала о том, чем планирует заняться в ближайшее время. По словам политика, он намерен работать с молодежью с целью подготовки «лидеров нового поколения». Об этом Обама заявил во время выступления в Чикагском университете.

Также бывший американский лидер планирует оказывать содействие судебной реформе и работать в сфере финансирования, так как данные отрасли мешают добиваться прогресса в политике и общественной жизни, передает «Федеральное агентство новостей». Выступление Обамы в Чикагском университете стало первым его публичным выходом после ухода с поста президента США.

Ранее «URA.RU» писало о планах Барака Обамы написать мемуары, в которых он расскажет о своем восьмилетнем пребывании на посту главы государства.