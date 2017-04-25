07:18 25 апреля 2017 0

В Британии несогласованное фото стало причиной скандала Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Жительница города Эссекс в Британии обнаружила снимок своего умершего отца на пачке сигарет в качестве предупреждения. На размещение фото женщина согласия не давала.

Отец 42-летней Джоди Чарльз скончался еще в 2015 году, после чего его фото разместили на сигаретных пачках, не предупредив об этом родственников покойного. Женщину это очень расстроило, пишет «Газета.ру».

Известно, что госпиталь Университета Басилдона, где мужчина лежал в реанимации, отрицает все обвинения.