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25 апреля 2017
24 апреля 2017
07:42  25 апреля 2017 0

Как при казни. В США застрелили молодую россиянку

Девушка была помолвленаФото: Facebook

В американском штате Орегон убита 27-летняя гражданка России Анна Репкина. Ее тело нашли на прошлой неделе с огнестрельным ранением в затылок, «как это бывает при казни», однако сразу установить личность погибшей не удалось.

Россиянка прилетела в Лос-Анджелес 1 марта этого года. Сейчас о случившемся оповещены ее родственники в России, пишет RT. Известно, что девушка работала в компании «IKEA Centres Russia», а ранее училась в Академии славянской культуры. Незадолго до смерти была помолвлена.

По подозрению в убийстве задержан житель Орегона, передает «Эхо Москвы».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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