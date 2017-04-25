07:42 25 апреля 2017 0

Девушка была помолвлена Фото: Facebook

В американском штате Орегон убита 27-летняя гражданка России Анна Репкина. Ее тело нашли на прошлой неделе с огнестрельным ранением в затылок, «как это бывает при казни», однако сразу установить личность погибшей не удалось.

Россиянка прилетела в Лос-Анджелес 1 марта этого года. Сейчас о случившемся оповещены ее родственники в России, пишет RT. Известно, что девушка работала в компании «IKEA Centres Russia», а ранее училась в Академии славянской культуры. Незадолго до смерти была помолвлена.

По подозрению в убийстве задержан житель Орегона, передает «Эхо Москвы».