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25 апреля 2017
24 апреля 2017
08:07  25 апреля 2017 1

В Сети набирает популярность приложение, «снимающее» макияж. ФОТО

Без макияжа знаменитости выглядят иначеФото: @true_face_bot

Пользователи заинтересовались новым приложением Magic, с помощью которого, в том числе, можно узнать, как выглядят лица без макияжа.

По словам основателя Magic Ашота Габрелянова, сначала создатели приложения экспериментировали с возможностями нейросетей в плане получения эффекта макияжа на лице в режиме онлайн. Такой эффект удобен, к примеру, при совершении видеозвонков.

Однако позже у программистов случайно получилось создать обратную функцию по снятию макияжа с изображенного на снимке лица, пишет издание «Дни.ру». «Технология может быть потенциально полезной парням, которые пользуются dating-сервисами, дабы не было сюрпризов», — говорит Габрелянов.

Пользователи Интернета с большим удовольствием тестируют новое приложение, проверяя, как выглядят без макияжа знаменитости.

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Ксения Собчак Фото: @true_face_bot

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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