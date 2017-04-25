В Сети набирает популярность приложение, «снимающее» макияж. ФОТО

08:07 25 апреля 2017 1

Без макияжа знаменитости выглядят иначе Фото: @true_face_bot

Пользователи заинтересовались новым приложением Magic, с помощью которого, в том числе, можно узнать, как выглядят лица без макияжа.

По словам основателя Magic Ашота Габрелянова, сначала создатели приложения экспериментировали с возможностями нейросетей в плане получения эффекта макияжа на лице в режиме онлайн. Такой эффект удобен, к примеру, при совершении видеозвонков.

Однако позже у программистов случайно получилось создать обратную функцию по снятию макияжа с изображенного на снимке лица, пишет издание «Дни.ру». «Технология может быть потенциально полезной парням, которые пользуются dating-сервисами, дабы не было сюрпризов», — говорит Габрелянов.

Пользователи Интернета с большим удовольствием тестируют новое приложение, проверяя, как выглядят без макияжа знаменитости.