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25 апреля 2017
08:29  25 апреля 2017 0

«Если не принимаю такие решения, мне снижают оценку». Арбитр матча «Зенит» — «Урал» объяснил свое судейство

Игроки были очень недовольны судейством ЕськоваФото: Александр Николаев /Интерпресс/ТАСС

Главный арбитр встречи «Зенита» и Урала» на стадионе в Санкт-Петербурге Алексей Еськов разъяснил мотивы своих решений на матче, ставшем самым резонансным в этом чемпионате. Судья удалил трех игроков уральской команды, в итоге гости заканчивали встречи ввосьмером, проигрывая «Зениту» два мяча.

В оценке самого скандального момента матча, когда полузащитник Бикфалви пошел в стык со Смольниковым и после нарушения правил был удален, Еськов, по его словам, руководствовался рекомендациями УЕФА. «Есть видеоматериалы УЕФА, которые показывают нам как на предсезонных сборах, так и на семинарах с участием зарубежных судей, — пояснил арбитр в разговоре с журналистом „Спорт-Экспресс“. — Моменты в этих нарезках похожие — футболист играет в мяч, после чего шипами попадает в голеностоп. Могу вам их переслать — выложите у себя на сайте».

Еськов признал, что момент сложный, однако судей обязывают поступать именно так, как сделал он. «Если не принимаю в матчах под эгидой УЕФА такие решения, мне снижают оценку, — говорит арбитр. — Есть правила и видеоматериалы, на основе которых арбитры обязаны выносить вердикт». По словам судьи, данный эпизод трактуется как фол, способный нанести вред здоровью футболиста.

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«Потому что, попадая сначала в мяч, затем футболист играет и открытыми шипами. Даже несмотря на то, что сначала человек касается мяча, это безрассудное действие», — поясняет Еськов. Судья рассказывает, что после резонансной истории ему звонили даже зарубежные коллеги.

«Многие поддержали, сказали, что я прав в оценке того момента, — говорит судья. — Еще раз повторю: рекомендации и требования УЕФА сегодня такие, я обязан им следовать». Инцидент, когда к нему подошел Павлюченко и начал кричать, Еськов пока оставил без комментариев. По словам арбитра, этот момент матча еще предстоит рассмотреть комиссии. «Естественно, я внес соответствующую запись в протокол, но не хотел бы забегать вперед», — добавляет судья.

Что касается третьего момента, удаления полузащитника «Урала» Емельянова после стычки с зенитовцем Дзюбой, его Еськов также отказался комментировать до решения контрольно-квалификационной комиссии.

По словам арбитра, ему неприятно слышать претензии депутата Госдумы Андрея Альшевских, обратившегося по итогам матча в РФС, как и то, что президент «Урала» планирует добиваться, «чтобы арбитра отстранили вообще».

«Решения по ходу встречи принимал в соответствии с требованиями ФИФА и УЕФА — и по карточкам, и по единоборствам выдерживал линию: если обратите внимание, в первом тайме практически не было фолов, — еще раз напоминал Еськов. — Если я ошибаюсь, то не скрываю этого. Все живые люди. Если в каком-либо матче допустил промах, не стесняюсь сказать: „Извините, был не прав“».

Еськов признался, что переживает из-за этого матча. «Человек не железный, работа сложная, — сказал судья в финале интервью „Спорт-Экспрессу“. -Но в судействе, как и в жизни, нет сослагательного наклонения — если бы да кабы. Нет черновика, все на чистовик. И готовимся профессионально, и работу выполняем так же».

Татьяна Трушина
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