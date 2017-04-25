09:08 25 апреля 2017 0

Трагедия в Донбассе потрясла весь мир Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Журналисты «Новой газеты» нашли сослуживца Сергея Дубинского (также известного как «Хмурый»). Сергей Тиунов допустил, что на записи телефонных разговоров, опубликованных Службой безопасности Украины слышен именно голос Дубинского, которого подозревают в перевозке «Бука», сбившего малайзийский «Боинг» в Донбассе.

«Будем говорить так: человек, который в записях [телефонных разговоров, представленных] СБУ подписан как боевик „Хмурый“, очень сильно [голосом] похож на Дубинского, — сказал Тиунов в разговоре с „Новой“. — Я допускаю, что это именно он».

Тиунов считает, что Дубинский — ключевой свидетель в деле о крушении малайзийского «Боинга». «Но я уверен на 100%: если бы он знал, что это [летит] гражданский самолет и если бы в его власти был пуск ракеты, он бы никогда не пошел на уничтожение гражданских людей», — добавил Тиунов.

Ранее экспертно-журналистская группа Bellingcat опубликовала доклад с анализом опубликованных СБУ записей телефонных разговоров, на которых человек с позывным «Хмурый» обсуждает перевозку «Бука» в день крушения «Боинга». Дубинский, комментируя эти заявления, сказал, что для человека, который обладает минимальными знаниями в географии и знающего, где тогда проходила линия фронта, «подобные статьи ничего, кроме гомерического хохота, вызывать не могут».

Крушение малайзийского Boeing-777, выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, произошло 17 июля 2014 года. Самолет упал на востоке Украины, где в это время шли активные боевые действия. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.