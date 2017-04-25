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25 апреля 2017
24 апреля 2017
08:47  25 апреля 2017 1

«Нас с вами заметили»: Facebook верифицировал страничку Марии Захаровой

Медиа-форум
Страничка Захаровой признана в социальной сетиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Аккаунт официального представителя МИД России Марии Захаровой в Facebook официально верифицирован компанией.

Официального признания своей странички Захаровой не удавалось получить на протяжении двух лет, после чего он официально признан Facebook. Об этом представитель ведомства сообщила сама.

«Мой аккаунт верифицирован компанией Facebook — присвоена голубая галочка. На прошлом брифинге я рассказала, как пару лет безуспешно пыталась добиться „официального признания“. И вот нас с вами заметили», — написала Захарова.

По словам представителя МИДа, ранее в компании ссылались на недостаточное количество подписчиков страницы, сообщает издание «Утро.ру». Сейчас их число превысило отметку в 323 тысячи человек,

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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