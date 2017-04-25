09:00 25 апреля 2017 0

Вместо "Ашана" уральская элита ездит в Милан Фото: depositphotos.com © URA.RU

Как всегда, по утрам мы приготовили для вам подборку самого интересного, что случилось с миром и Уралом за последние 12 часов. Такую же подборку мы готовы высылать в вашу почту, если оставите адрес. Читайте нас, где вам удобной!

Сегодня для вас много интересных текстов. Приступим:

В Италии обнаружилась целая деревня екатеринбургских чиновников. Это община на берегу живописного озера рядом с Миланом. Деревню обнаружили почти случайно: ее «засветили» во время судебных разборок дочери уральского медиахолдинга, бывшей помощницы «серого кардинала» мэрии Екатеринбурга.

Визит патриарха Кирилла в Курган срывается из-за спора горожан. К его приезду планировалось построить святое село, но денег хватило только на бюст, который все ругают.

Широко разрекламированный, но так и не заработавший проект «Полярный кварц» (принадлежит «Корпорации Развития»), похоже, скоро продадут. Чиновники забеспокоились: сторонние оценщики неизбежно найдут финансовые и имущественные махинации, годами происходившие на предприятии. Югорская администрация всеми силами пытается помешать сделке.

В Москве нарастают протестные настроения из-за сноса пятиэтажек. Подобное уже было раньше — например, пару лет назад москвичи протестовали против введения платных парковок. Однако на этот раз все серьезнее: недовольных в разы больше, а тему в соцсетях поднимают ведущие политологи и журналисты, делая ее общефедеральной. В чем ошиблась московская власть, нужно ли что-то исправлять и как протесты повлияют на президентские выборы — в нашем материале.

На Урале покончил с собой генерал РЖД, болевший раком. Не выдержав боли, сопровождающей онкозаболевание, он свел счеты с жизнью. Врачи отказывались давать необходимое обезболивающее — в России его приравнивает к наркотикам, поэтому медики просто боятся уголовных дел. История генерала не уникальная, люди массово страдают из-за несовершенного законодательства, говорят врачи.

Новость не для слабонервных. В приложении Magic появилась функция «снятия макияжа». Ее уже опробовали на фотографиях известных женщин — Меланьи Трамп, Анджелины Джоли и других (на мужских фотографиях, кстати, тоже работает). Результат, скажем так, впечатляет. В общем, если не хотите сюрпризов после свидания, попробуйте воспользоваться приложением.