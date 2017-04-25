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25 апреля 2017
24 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
09:00  25 апреля 2017 1

Станцию «Уральская» в Екатеринбурге закрыли из-за угрозы взрыва

На станции нашли подозрительный чемоданФото: Дмитрий Голендухин, "ВКонтакте"

Станция метро «Уральская» в Екатеринбурге закрыта для пассажиров. По словам очевидцев, станцию закрыли на вход около 8.30. Около одной из скамеек обнаружили бесхозный чемодан.

При входе на станцию висят таблички, уведомляющие о том, что «Уральская» закрыта по техническим причинам. По словам очевидцев, на месте работают саперы.

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Фото: Типичный Екатеринбург, «ВКонтакте»

Наталия Вершинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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