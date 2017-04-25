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25 апреля 2017
24 апреля 2017
09:11  25 апреля 2017 0

В России хотят отменить знаки, запрещающие стоянку и остановку

Пешеходная зона ул Пушкина Курган, знак запрета
Знаки запрета стоянки могут исчезнуть с улицФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Верховный суд РФ рассмотрит вопрос об исключении из правил дорожного движения знаков, запрещающих остановку и стоянку машин. Автор иска юрист Александр Ермоленко полагает, что использование этих указателей не регламентировано нормативными актами, поэтому местные чиновники устанавливают знаки по своему усмотрению, нарушая права автолюбителей.

Сейчас в ПДД четко определен список мест, где запрещена стоянка до пяти минут и более этого времени, в который попали тротуары, трамвайные пути, железнодорожные переезды, тоннели и эстакады. Нельзя останавливаться вне населенных пунктов на проезжей части трасс, обозначенных знаком «Главная дорога», а также ближе 50 метров от железнодорожных переездов.

Кроме этого, запрещена стоянка там, где установлены соответствующие знаки, расположение которых определяют местные власти. Ермоленко уверен, что правил и единых принципов установки знаков нет, что приводит к «произволу органов власти и уполномоченных лиц при установке знаков, что противоречит принципам правового государства», пишет «Коммерсант». Глава проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский считает, что иск будет отклонен, при этом соглашаясь, что «в определенном смысле заявитель прав», поскольку «ПДД и многочисленных ГОСТах сказано, когда и как наносить разметку и ставить знаки, но нигде не сказано, для чего».

Лев Истомин
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