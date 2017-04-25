{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,08
Динамика за 2 недели
Евро 60,85
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
25 апреля 2017
24 апреля 2017
23 апреля 2017
22 апреля 2017
21 апреля 2017
20 апреля 2017
19 апреля 2017
09:16  25 апреля 2017 0

Оппозиция в ХМАО обрела новую крышу. «Может обратиться любой житель округа». ФОТО

День рождения Жириновского В.В. Москва, жириновский владимир, ВВЖ70, юбилей жириновского владимира
К дню рождения Жириновского в Сургуте открыли новую приемную ЛДПРФото: Владимир Андреев © URA.RU

ЛДПР открыла новую общественную приемную в Сургуте. Об этом «URA.RU» рассказали в городском отделении партии.

Новый офис открылся по адресу Чехова 4/3. Прием граждан там будут вести депутаты Думы ХМАО и их помощники. «С открытием новой общественной приемной любой житель не только Сургута, но и всего округа может обратиться за помощью к депутатам Думы Югры. Всем будет предоставлена помощь в решении личных проблем, в том числе и бесплатная юридическая консультация. Помощники депутатов примут обращения от граждан, изучат документы и, при необходимости, подготовят депутатские запросы в различные инстанции», — прокомментировал помощник депутата Госдумы, координатор Сургутского отделения ЛДПР Игорь Кондратцев.

1/2
Фото: Сургутское местное отделение ЛДПР

В партии отмечают, что темы для обращений не ограничены — это могут быть любые вопросы, связанные с проблемами социального обеспечения, жилищно-коммунальным хозяйством или личного характера. В полноценном режиме приемная откроется в мае 2017 года, и для удобства граждан будет работать без выходных.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров