09:28 25 апреля 2017 0

Врач из Тюмени ютится в одной из комнат больницы в Сорокинском районе Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Врач из Тюмени Сабина Гербер, которая перебралась в село Большое Сорокино по программе «Земский доктор», вынуждена жить в больнице. Состояние служебного жилья, которое ей предложили, кроме как «жутким» назвать сложно. Молодой специалист думает уволиться из больницы.

По условиям программы, молодые врачи, отправляющиеся в глубинку получают миллион рублей подъемных и служебную квартиру. В варианте, который предложили Гербер, была сломана сантехника, в полу щели, двери из фанеры.

1/5 ФОТО: предоставлены Сабина Гербер

«Когда я трудоустраивалась, мне сказали, что всем врачам дали жилье, — пояснила Сабина. — Потом мне показали это! Квартира в ужасном состоянии, там невозможно жить. Мне предложили снять квартиру или купить. Я отказалась, и меня поселили в больнице».

Это комната в больнице, где сейчас обитает молодой врач ФОТО: предоставлено Сабиной Гербер

Гербер рассказала корреспонденту «URA.RU»: в областном департаменте здравоохранения ей дали понять, что за предоставление квартир отвечает муниципалитет. «Они сказали, чтобы я радовалась и этому», — пересказала ответ сотрудников департамента Сабина.

Заместитель главы Сорокинского района по ЖКХ Андрей Полеваев пояснил, что вопрос по предоставлению жилья молодому врачу в муниципалитете даже не решался. «Я не понимаю, почему она решила, что это жилье будет ее. И понятия не имею, кто ей показывал эту квартиру, — сказал Андрей Полеваев. — До этого там проживал другой специалист, которого выселяли по суду, и, конечно, он мог на прощание все сломать. Но давать жилье мы можем только после рассмотрения ходатайства на муниципальной комиссии. Вопрос с жильем для этой девушки не рассматривался».

В пресс-службе департамента здравоохранения области пояснили, что практически все медицинские работники получают, помимо денежной компенсации в миллион рублей, служебное жилье. Это хорошая подмога, чтобы не тратить больших средств на съемную квартиру.

«О ремонте квартиры, которая сейчас предложена новому доктору, больницей уже направлено письмо в администрацию района. Естественно, что до ремонта больница никого туда заселять не будет. Стоит отметить, что специалисту до предоставления служебного жилья предлагали компенсацию за съемное», — рассказали в пресс-службе.

Сабина в разговоре с корреспондентом «URA.RU» высказала разочарование программой «Земский доктор» и пояснила, что уже думает уволиться из больницы села Большое Сорокино.