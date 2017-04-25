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25 апреля 2017
24 апреля 2017
09:22  25 апреля 2017 0

Стало известно, за что могли «казнить» россиянку в Орегоне

Россиянка пострадала из-за любвиФото: Twitter

27-летняя Анна Репкина, убитая в штате Орегон, США, могла пострадать из-за того, что стала частью любовного треугольника. По данным источников, задержанный по подозрению в убийстве Уильям Харгроув долгое время встречался с двумя женщинами.

Одна из пассий в какой-то момент поставила мужчину перед выбором, передает «Федеральное агентство новостей» данные западных СМИ. Тогда Харгроув решил избавиться от россиянки. Он вывез молодую женщину в лес, где выстрелил ей в голову.

Ранее стало известно, что в труднодоступной местности округа Бентон в США нашли тело 27-летней россиянки. Как отмечали СМИ, судя по характеру смертельного ранения, «девушку казнили».

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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