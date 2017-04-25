Челябинский завод обошел предприятие BMW

10:10 25 апреля 2017 0

На предприятие идет молодежь Фото: пресс-служба ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»

На Челябинский тракторный завод идет работать все больше молодежи. Сегодня средний возраст тракторостроителей составляет 48,5 года, уменьшившись с января прошлого года на 1,1 года. К такому выводу пришло руководство предприятия накануне 84-го дня рождения ЧТЗ.

На заводе улучшилась «демографическая ситуация» всех категорий работников. Количество сотрудников до 45 лет приблизилось к 40%. Доля рабочих этого возраста прибавила 4%, а руководителей от 35 до 45 лет в общей массе менеджмента стало больше почти на 9%. Коллектив завода не только не стареет, а постепенно наполняется кадрами, за которыми будущее. Достижение это выглядит весомо на фоне мировых трендов, когда увеличение «возрастного» персонала в промышленных компаниях становится глобальной тенденцией.

Даже в таком высокотехнологичном машиностроительном концерне, как BMW, доля работников, которым за 50, по данным авторитетных источников, к 2020 году обещает стать больше на 10%. «Омоложению» коллектива на ЧТЗ придают большое значение. Сегодня завод переживает серьезную реорганизацию производства, которая призвана сделать его более эффективным и конкурентоспособным. Для этого и потребуются новые кадры.

Молодые специалисты трудятся на современном оборудовании Фото: пресс-служба ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»

Как рассказал начальник заводского управления по работе с персоналом Юрий Балашов, для ускорения адаптации молодежи в коллективе развивается программа наставничества. Опытные специалисты, которые обучают новичков, получают доплату в размере пяти тысяч рублей. Завод заключил договоры о прохождении производственной практики студентами ведущих вузов Челябинска — ЮУрГУ, ЧелГУ, государственного аграрного университета. Он также сотрудничает со многими профильными колледжами. Составлен реестр из 25 учебных заведений, где готовят интересующих производство специалистов.

Как отмечает председатель заводского совета по работе с молодежью Елена Кузнецова, Челябинский тракторный — единственное предприятие в городе, подписавшее трехстороннее соглашение по принципу «школа — техникум — завод». Договор заключен с лицеем № 120 и механико-технологическим колледжем. В лицее ребят обучают на токарей, операторов станков с ЧПУ. В 2016 году лицеисты стали призерами международного конкурса профессионального мастерства JuniorSkills. Он проходил в Екатеринбурге в рамках программы III Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности. В дальнейшем учащиеся, проявившие интерес к работе станочников, смогут продолжить обучение в колледже и прийти на завод.

В рамках осуществляемой на предприятии молодежной политики молодые работники за год приняли участие более чем в 80 мероприятиях. В чемпионате рабочих профессий, что проводился в Челябинской области, заняли призовое место. Стали победителями и призерами в нескольких номинациях на чемпионате профмастерства «Уралвагонзавода». На Всероссийском конкурсе «Славим человека труда» молодой сотрудник предприятия был лучшим на первом этапе в номинации «Инженер по сварке». За год совет по работе с молодежью ЧТЗ провел цикл семинаров по вовлечению молодых сотрудников в производственный процесс. Он охватил более 200 человек. Молодежь участвовала в тренингах, конференциях, форумах областного и международного уровня — таких как Международный форум «Инженеры будущего-2016», межрегиональный слет рабочей молодежи «Ура-2016», IV Всероссийский форум рабочей молодежи.

Кадровый состав завода молодеет Фото: пресс-служба ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»

Мотивируют на труд, считают на заводе, и другие возможности для самореализации. Команда ЧТЗ — постоянный участник и призер Лиги интеллектуальных игр работающей молодежи Челябинска. Трое заводчанок стали победительницами состоявшегося в этом году в Челябинске конкурса «Ее величество — Женщина». Молодые тракторостроители показывают хорошие результаты на заводских спартакиадах, в городской рабочей спартакиаде, областной спартакиаде крупных промышленных предприятий. Сотрудники заводского музея, в свою очередь, знакомят молодых людей с историей и традициями ЧТЗ. За год они провели более 300 экскурсий для студентов семи челябинских вузов, 12 колледжей и техникумов, более трех десятков школ.

Тракторостроители сформировали комплексную программу работы с молодежью на 2017—2018 годы, которая в том числе предусматривает поиск возможностей для улучшения жилищных условий молодых семей. В социальной сети «ВКонтакте» образована группа «Совет молодежи ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК», в ее составе более 700 человек. По мере того, как молодежная политика будет дополняться новыми проектами, уверены сами участники, группа эта станет еще многочисленнее.