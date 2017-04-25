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25 апреля 2017
13:03  25 апреля 2017 1

Корпорация «ВСМПО-Ависма» дает 450 миллионов на чистый воздух и плакаты. Все из-за Года экологии

Верхняя Салда, ВСМПО Ависма и Титановая долина., всмпо
Титановая корпорация хочет провести конкурс рисунков с призывами беречь природуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Инвестиции ВСМПО-Ависма в природоохранное оборудование и его обновление доходят до 450 миллионов рублей. Сюда входят большие и малые мероприятия, которые не ограничиваются только Годом экологии, которым объявлен нынешний, 2017-й.

Уже в 2016 году на верхнесалдинской площадке корпорации было введено пять вентиляционных систем с установками для очистки газа. В этом же году был построен новый шламопровод — он идет от блока очистки до шламонакопителя с очистных сооружений площадки А, на площадке Б запущена новая маслоэмульсионная канализация.

Кроме того, в 2016 году на предприятии была запущена новая компрессорная станция. Она позволяет экономить природные ресурсы и повышать качество сжатого воздуха, который востребован в производственном цикле ВСМПО-Ависма.

В числе ожидаемых больших проектов — реконструкция или строительство новых очистных сооружений сточных вод. Ожидается, что эти объекты будут более качественно очищать воду от фторидов, нефтепродуктов, взвешенных частиц. Пока полностью удалить их из сточных вод не получается. Хотя даже в той воде, что выходит сегодня с предприятия, вполне может жить рыба.

В Год экологии на ВСМПО запланирован ряд мероприятий. В частности, состоится традиционный конкурс, приуроченный к Всемирному дню охраны окружающей среды. По результатам цех-победитель получит материальное поощрение. Также будет организован конкурс экологического плаката.

Дарья Косинцева
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