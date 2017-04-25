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25 апреля 2017
09:55  25 апреля 2017 1

Ученые доказали, что собаки читают мысли людей

Несанкционированный митинг против коррупции собрал около трех тысяч человек. Челябинск, собака, той-терьер
Собаки знают о вас больше, чем кажетсяФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Домашние животные не только преданны человеку, но и могут читать мысли хозяев. К такому выводу пришли ученые, изучив поведение собак.

Четвероногие питомцы способны осознавать человеческую реальность, показали эксперименты, данные которых приводит телеканал 360. Испытуемым показывали две игрушки. Собака видела обе, при этом для человека одну из них закрывали прозрачным барьером.

После команды принести игрушку псы брали именно ту, которую видел хозяин. В случае, когда владелец животного отворачивался и повторял просьбу, собака делала выбор сама.

Ученые также пришли к выводу, что собаки являются единственными из животных, кто понимает жесты указательным пальцем. Этот уровень взаимопонимания, считают исследователи, закрепился в ходе эволюции, когда четвероногие питомцы помогали людям в охоте.

Татьяна Трушина
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