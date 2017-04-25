10:24 25 апреля 2017 0

Громкое дело рассматривает областной суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Присяжные признали виновным и не заслуживающим снисхождения бывшего депутата Евстафия Задельного, в августе 2016 года всадившего нож в живот инспектору ГИБДД и пытавшемуся зарезать его напарника. Процесс будет продолжен в Челябинском областном суде, сообщили «URA.RU» в прокуратуре региона.

Резонансное преступление было совершено в ночь на 17 августа на дороге близ Чебаркуля: патруль остановил для проверки «ВАЗ-2107», за рулем которого сидел учитель-пенсионер и экс-депутат Уйского района от «Справедливой России» Евстафий Задельный. Когда инспекторы увидели, что пенсионер пьян, его пригласили в салон полицейского автомобиля для составления протокола. Спустя какое-то время Задельный извлек из-под одежды охотничий нож и ударил сидящего рядом с ним инспектора Василия Волкова под грудину. Затем он попытался напасть на его напарника, но полицейский, угрожая неадекватному водителю пистолетом, заставил его бросить нож.

Раненого инспектора успела довезти в больницу «Скорая помощь». В отношении его несостоявшегося убийцы возбудили уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Задельный ходатайствовал, чтобы его судила коллегия присяжных, но те не проявили снисхождения. Теперь бывшему «эсеру» грозит пожизненный срок.