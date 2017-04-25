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25 апреля 2017
10:30  25 апреля 2017 0

Лектор с Уолл-стрит. Обаме заплатят рекордный гонорар за одно выступление

Открытая лицензия 10.06.2015. Барак Обама., обама барак
Обама нашел новый способ заработкаФото: Wikipedia

Экс-президент США Барак Обама готовится к выступлению на конференции Wall Street по здравоохранению, за лекцию ему заплатят 400 тысяч долларов.

Конференцию специалистов организует финансовая фирма Cantor Fitzgerald, руководство которой приняло решение заплатить Обаме в два раза больше, чем до него получала Хиллари Клинтон, проигравшая выборы президента в США, передает телеканал 360.

При этом гонорары Клинтон считались рекордными в стране. Отметим, что заработок на публичных выступлениях составляют немалую часть дохода влиятельных политиков после их ухода в отставку.

В понедельник, 24 апреля, Барак Обама провел свое первое публичное выступление после своей отставки с поста президента США.

Лев Истомин
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