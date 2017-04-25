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Главные новости Курганской области
10:53  25 апреля 2017 0

Неужели пронесет? Курганцы радуются сообщениям о паводке

Шоссе Тюнина паводок Курган, шоссе тюнина, паводок2016
В эти дни год назад шоссе Тюнина уже было затоплено (фото из архива)Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

За минувшие сутки уровень воды в Тоболе в районе Кургана вырос на 5 см и составил 491 см. Перестала прибывать вода и выше по течению в Звериноголовском — со вчерашнего дня там уровень остановился на отметке 806 см. Эти сообщения вселяют надежду, что «большая вода» в этом году минует Курган.

Жители города вспоминают, что год назад в это время вода уже перелилась через шоссе Тюнина. «Как прекрасно, что не трястись в пробках через Омский мост», — комментируют жители села Кетово и поселка Увал.

Также на территории области уровень воды снижается в Исети в районе Шадринска и реке Миасс.

Татьяна Жаткина
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