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25 апреля 2017
10:56  25 апреля 2017 0

«AliExpress» будет доставлять товары за один день

Открытая лицензия от 04.08.2016 Дети, врачи, покупки, покупки, пакеты
Не все любят ходить по магазинамФото: Pixabay.com

«AliExpress» доставит товары на следующий день после заказа. Нововведение коснется клиентов, которые совершат покупку в разделе «AliExpress Молл».

Ускоренная доставка коснется 20 крупнейших городов России, пишет «Национальная служба новостей», она распространится на товары от отечественных продавцов. Еще в ряд городов товары доставят в течение одного — трех дней.

На этапе запуска этот стандарт будет распространяться на смартфоны (Samsung, iPhone 7 128 Гб), ноутбуки (Asus и Lenovo), наушники (Philips) и так далее, уточняет «Коммерсант». География и ассортимент товаров будут расширяться.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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