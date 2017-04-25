11:03 25 апреля 2017 1

Для Басты все границы открыты Фото: Глеб Лунин

Служба безопасности Украины разрешила российскому рэп-исполнителю Басте приехать с концертом в Киев, несмотря на то, что певец в позапрошлом году выступал в Крыму. Концерт рэпера в столице Украины пройдет 17 июня.

В ответ на запрос украинских журналистов в СБУ уточнили, что Баста не внесен в список исполнителей, которым запрещен въезд на Украину, сообщает «Рен-ТВ», прилагая документ.

Фото: РЕН ТВ

При этом певец не скрывал факт своего выступления на территории полуострова. Фотографии с концерта в Ялте, прошедшего в 2015 году, рэпер выкладывал в специальной группе, посвященной выступлению в КЗ «Юбилейный». «Крым! Оторвались по полной! Делитесь своими фото и видео» — говорится в сообщении, размещенном в сентябре 2015 года.

Ранее Украину посещать запретили певице Лолите Милявской, а также ее коллегам по цеху — Наташе Королевой и Юлии Самойловой. Причиной стали выступления исполнительниц в Крыму, в том числе — в 2015 году. Скандал с Лолитой произошел буквально в минувшие выходные. Певицу сняли с поезда Москва-Киев, когда она ехала к больной дочери. На станции Конотоп Лолиту высадили из вагона пограничники, писала «Национальная служба новостей». Он них Лолита узнала, что въезд в страну ей теперь запрещен.