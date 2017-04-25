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Главные новости Тюменской области
11:19  25 апреля 2017 0

Суд поставил точку в истории тюменских грабителей, которые забрались на базу ОМОН. Одному из них повезло

Однодневные сборы парламентариев и прессы в 21 бригаде Росгвардии. Москва, спецподразделение, росгвардия, собр, омон, бойцы
Грабителям не повезло: их уже поджидали сотрудники ОМОНФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюмени суд вынес приговор грабителям, которые умудрились забраться на базу ОМОНа. Двое из них получили реальные сроки заключения, третий преступник отделался условным сроком.

Как сообщили в прокуратура Тюменской области, приговор по делу 21-летнего Акима Ибрагимова, 23-летнего Давида Тагиашвили и 18-летнего Петра Васильева вынес Калининский районный суд Тюмени. Сторона обвинения доказала, что осенью прошлого года Ибрагимов совершил семь преступлений совместно с Тагиашвили, а в последнем случае участие принимал и Васильев. Подельники нападали на киоски и терминалы, установленные в магазинах, причем некоторые объекты подвергались их атаке по два раза. До этого Ибрагимов с другим подельником обокрал микрофинансовую организацию.

На последнее «дело» Ибрагимов, Тагиашвили и Васильев отправились в ночь на 16 сентября. Они ограбили терминал в тамбуре магазина на улице М. Захарова, но продавец вызвала полицию. В городе ввели план «Перехват», автомобиль негодяев установили, и на улице Щербакова грабители остановили машину и бросились врассыпную. Ибрагимов и Тагиашвили, убегая от полицейских, увидели бетонный забор и решили через него перелезть. За забором находилась база тюменского ОМОН.

В итоге Тагиашвили успел перебраться через забор, и оказался прямо в руках сотрудников ОМОН. Ибрагимова сняли с забора полицейские. Их друг Васильев не успел далеко убежать, правоохранители догнали его на пересечении улиц Щербакова и Мелиораторов.

В итоге суд отправил Ибрагимова на пять с половиной лет, а Тагиашвили — на пять лет в колонию общего режима. Васильев получил два года четыре месяца условно. Часть похищенных средств грабиели вернули своим жертвам, однако полностью ущерб пока не возмещен.

Надежда Карташова
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