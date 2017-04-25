Челябинские депутаты признались, что живут в долг

11:26 25 апреля 2017 0

Депутат Альберт Каримов представил долговые расписки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Антикоррупционная комиссия городской Думы Челябинска на заседании 25 апреля, в понедельник, не усмотрела нарушений в декларациях депутатов Антона Хромова и Альберта Каримова, чьи расходы в 2016 году превышали доходы. Комиссия также отказала прокуратуре, выписавшей представление о конфликте интересов в отношении депутата Станислава Новичихина, сообщили «URA.RU» в аппарате Думы.

Хромов и Каримов принесли долговые расписки, из которых следовало, что они занимали деньги на покупки, так как собственных доходов не хватало. Это удовлетворило членов комиссии. «Депутаты представили источники расходов согласно закону», — пояснили «URA.RU» в комиссии.

Споры вызвал второй вопрос, когда рассматривали представление прокуратуры. Депутат Станислав Новичихин, занимающийся бизнесом в сфере перевозок, руководит рабочей группой Думы по транспортному обслуживанию. Именно эта группа одобрила решение о сокращении пассажирских льгот — бесплатный проезд заменили 50-процентной скидкой. Автор жалобы в прокуратуру считает, что Новичихин не случайно лоббировал это решение, которое могло повлиять на увеличение пассажиропотока на коммерческих рейсах. В этом и состоял конфликт интересов.

Но на комиссии сочли, что решение о частичной отмене льгот принималось коллегиально, а не единолично руководителем группы Станиславом Новичихиным. Поэтому в сокращении мер социальной поддержки пассажиров в связке с бизнесом Новичихина конфликта интересов нет. Прокуратуре, предлагавшей отстранить депутата от руководства рабочей группой, отказано.

Прием деклараций за 2016 год от депутатов райсоветов и городской Думы Челябинска завершается 30 апреля. На сайтах органов местного самоуправления вывесят данные на тех народных избранников, кто работает на штатной основе или занимает руководящую должность.