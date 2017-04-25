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Главные новости Курганской области
11:24  25 апреля 2017 1

Правительство Зауралья решило сэкономить на пенсионерах несколько миллионов

Брифинг Шумков Вадим Курган, шумков вадим
Вадим Шумков пояснил, в каком случае госслужащие не получат назначенную им доплату к пенсииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Правительство Курганской области дополнило перечень случаев, когда приостанавливается выплата уже назначенной ежемесячной доплаты к пенсии госслужащим, передает корреспондент «URA.RU».

Как пояснил руководитель аппарата правительства области Вадим Шумков, денег не дадут «при замещении лицом, получающим доплату к пенсии, должности в федеральном или региональном органе государственной власти, далее не являющейся должностью гражданской службы, должности в органе местного самоуправления, не являющейся должностью муниципальной службы, должности в государственном и муниципальном учреждении». По предварительным расчетам, это даст экономию бюджету в размере 4 млн рублей в год.

Закон Курганской области предусматривает доплату к пенсии лицам, замещавшим государственные должности государственной службы и должности государственной гражданской службы региона.

Анна Бояркина
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