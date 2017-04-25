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25 апреля 2017
24 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
11:31  25 апреля 2017 1

Екатеринбуржцев напугали взрывы в парке Маяковского

Открытие нового комплекса детской железной дороги. Екатеринбург, поезд, детская железная дорога
Взрывы раздались в районе детской железной дорогиФото: Анна Майорова © URA.RU

Взрывы раздались в центральном парке культуры и отдыха Екатеринбурга имени Маяковского, в той его части, где расположена детская железная дорога. После нескольких хлопков над парком появился дым от возгорания. В ЦПКиО выехали машины скорой помощи и МЧС. Об этом «URA.RU» рассказали встревоженные горожане.

Как стало известно «URA.RU» в парке проходят плановые антитеррористические совместные учения МВД и ФСБ.

«Ничего не надо бояться, идут учения, — сообщила „URA.RU“ Кристина Леточная, пресс-секретарь УФСБ по Свердловской области. — Хочу предупредить горожан, что в течение дня, возможно, будут периодически перекрыты улицы Ткачей и Восточная в районе парка».

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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