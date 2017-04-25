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25 апреля 2017
11:34  25 апреля 2017 1

Японский губернатор рассказал о судьбе кота, подаренного Путиным

Кот приобретает японские чертыФото: скрин видео Вести

Губернатор японской префектуры Акита Сатаке Норихиса посетил восьмой форум председателей региональных законодательных собраний стран Северо-Восточной Азии. Норисиха на мероприятии поделился новостями о коте, которого ему в 2012 году подарил российский президент Владимир Путин.

Политик рассказал, что очень привязался к сибирскому коту по имени Мир. Питомец взрослеет на глазах, и его снимки нередко публикуются в Интернете. Некоторые пользователи отмечают, что за несколько лет кот приобрел японские черты, пишет «Федеральное агентство новостей».

Всего в форуме региональных законодателей в Японии поучаствовали 12 делегаций, в числе которых оказалась и Россия.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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