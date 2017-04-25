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25 апреля 2017
11:34  25 апреля 2017 0

На аэродроме Омска произошел пожар во время визита Медведева

ИННОПРОМ: день первый и визит Дмитрия Медведева. Екатеринбург, медведев дмитрий
Медведев прилетел в Омск поговорить о культуреФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В омском аэропорту во вторник, 25 апреля, во время визита российского премьера Дмитрия Медведева произошел пожар. Как выяснилось, на территории воздушной гавани загорелась трава.

В аэропорту сейчас находится борт Ил-96 авиаотряда «Россия», на котором в Омск прилетел премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет tayga.info.

Глава федерального кабмина принимает участие в партийном форуме партии «Единая Россия» под названием «Культура — национальный приоритет».

Лев Истомин
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