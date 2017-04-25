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25 апреля 2017
12:05  25 апреля 2017 0

Сбербанк подключил карты Visa к Apple Pay и Samsung Pay

Клипарт new. Нижневартовск., сбербанк, банкомат, пластиковые карты, мастеркард
Возможности карты Сбербанка расширилисьФото: Александр Елизаров © URA.RU

Сбербанк одновременно запустил платежи через Apple Pay и Samsung Pay для держателей карт Visa. Технологии работают по одному принципу. К приложению «кошелек» на смартфонах привязывается карта Сбербанка. После этого оплатить покупку в магазине можно просто поднеся гаджет к платежному терминалу, подтвердив транзакцию отпечатком пальца.

Всего сегодня Apple Pay в России поддерживают 14 банков и система Яндекс.Деньги. Ранее сервисы были доступны для держателей карт Mastercard, пишет газета «Ведомости».

Отметим, что по данным Банка России на конец первого полугодия 2016 года в России выпущено 249 млн платежных карт.

Лев Истомин
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