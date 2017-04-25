Юревич потерпел поражение в суде Екатеринбурга

12:47 25 апреля 2017 1

Следствие считает, что Виталий Тесленко (справа) передал шефу взятку в 26 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ленинский райсуд Екатеринбурга отказался рассматривать жалобу адвокатов Михаила Юревича, требовавших признать незаконным возбуждение уголовного дела в его отношении. Юристы челябинского экс-губернатора обещают «URA.RU» прокомментировать ситуацию чуть позже.

«Судья принял решение еще в пятницу, 21 апреля. Основание — ст. 125-я Уголовно-процессуального кодекса: в связи с отсутствием предмета обжалования. То есть по существу жалоба не рассматривалась», — пояснили «URA.RU» в суде.

Бывший глава Южного Урала обвиняется во взяточничестве и подстрекательстве к клевете. Как пояснил агентству адвокат Игорь Трунов, защита не нашла в переданных материалах дела никаких доказательств вины их подзащитного. Что же касается «клеветнической» статьи, то возбуждение уголовного дела невозможно за истечением срока давности.

Сам Юревич сейчас находится в Лондоне. Его юристы представили заключение, что политик проходит обследование в связи с онкозаболеванием, но следствие не сочло это основанием для неявки на допрос. Сейчас правоохранители готовят материалы для заочного ареста Юревича и последующего объявления в международный розыск, а его защита противодействует этому в судебном порядке.