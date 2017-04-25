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25 апреля 2017
12:27  25 апреля 2017 0

Эксперты составили ТОП самых ожидаемых гаджетов года

ДПС, ГИБДД, полиция, ГАИ, блогеры, допрос, телеграм, гаджеты, мессенджер, telegram, телеграм, мобильное приложение
Эксперты выделили несколько интересных новинокФото: depositphotos.com © URA.RU

В 2017 году крупные компании намерены наводнить мир новыми разнообразными гаджетами с неожиданным набором опций для пользователей. Свои новинки представят Samsung, Apple, Huawei, Razer Project Valerie.

Самым ожидаемым смартфоном в этом году считается Samsung Galaxy S8, с которым было связано много надежд, однако в итоге любители гаджетов разочаровались. В устройстве не было двух камер, как в iPhone, а голосовой помощник не стал умнее Сири.

Еще одна яркая новинка 2017 года — смартфон LG G6. Также из того, что уже вышло, специалисты советуют обратить внимание на фотокамеру Sony А9, в которой есть полнокадровый сенсор.

Эксперты ждут и iPhone 8. Десятилетие модели должно подвигнуть создателей подготовить что-то необычное. Например, возвращение к истокам — стеклянный алюминиевый корпус и исчезновение кнопки Home, пишет агентство Nation News.

Интересная концепция у игрового ноутбука Razer Project Valerie, особенность которого заключается в трех экранах, обеспечивающих полное погружение в игровой процесс.

Не нужно забывать и про китайские смартфоны, которые пользуются большой популярностью на российском рынке. В конце лета 2017 года выйдет Huawei Honor 9, которая имеет все шансы для повторения успеха предыдущей модели прошлого года.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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