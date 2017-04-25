Такси «Максим» оштрафовали на три миллиона из-за жалобы конкурентов

14:54 25 апреля 2017 0

УФАС оштрафовал "Максим" за схему работы, по которой функционируют "Яндекс.Такси" и Uber Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

УФАС по Свердловской области оштрафовало автокомпанию «Максим» на три миллиона рублей. По мнению надзорного органа, компания такси нарушила закон о конкуренции.

«К нам поступило заявление от профсоюзной организации „Тагильское такси“. Они были недовольны тем, что три компании („Везет“, „Арбат“ и „Максим“) через мобильное приложение и сайт, оператором которого является компания „Максим“, оставляли заявки водителям. Максимальную стоимость заказа для водителя компания определяла самостоятельно, учитывая километраж, погоду и т. п. Такое соглашение приводит к установлению и поддержанию максимального размера платы на соответствующие услуги», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе УФАС.

Согласно мнению ФАС, фактически компания «Максим» искусственно управляла расценками на услуги такси в Нижнем Тагиле, что привело к нечестной конкуренции.

После изучения материалов дела УФАС постановило, что компания «Максим» нарушила п. 1 ч.1 ст. 11 закона «О защите конкуренции». Теперь служба такси будет оштрафована на три миллиона рублей. В деятельности компаний «Везет», «Арбат» нарушений не найдено.

Получить оперативный комментарий компании «Максим» не удалось.