Советник бывшего пермского губернатора женился на своем деловом партнере

12:43 25 апреля 2017 8

Маркевич, по слухам, заключил брак со своим деловым партнером Федосовым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший заместитель главы администрации губернатора Пермского края Кирилл Маркевич заключил брак со своим деловым партнером Евгением Федосовым. Информация об этом активно распространяется в соцсетях.

«6 апреля в штате Нью-Йорк между бывшим советником и заместителем главы администрации губернатора Виктора Басаргина Кириллом Маркевичем и его деловым партнером Евгением Федосовым состоялось бракосочетание. Со стороны молодожена Федосова приняли участие его родители», — пишет источник, знакомый с ситуацией.

Сам Маркевич пока не подтвердил информацию о своей свадьбе, однако на странице Федосова есть отметка геолокации о том, что он был 6 апреля в свадебном бюро Нью-Йорка. «Lets do it!» — таким комментарием он сопроводил свой пост. На вопрос пользователей Сети о том, кто же его избранник или избранница, он так и не ответил. В окружении Федосова и Маркевича говорят, что они только деловые партнеры, а избранником Федосова является другой человек.

Кирилл Маркевич работал в команде пермского губернатора Виктора Басаргина и отвечал за освещение деятельности главы региона в медиа.